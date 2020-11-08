Бои не утихают, разрушены дома мирных жителей: что происходит в Карабахе 8 ноября

Нагорный Карабах остается центром противостояния Армении и Азербайджана. В ночь на 8 ноября на основных направлениях линии фронта продолжались боевые действия.

Об этом сообщают представители обеих сторон конфликта.

"Наиболее тяжелые бои велись в районе Шуши и в юго-восточном направлении. Армянские войска наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления", - говорится в сообщении Минобороны Арцаха

В Армении отмечают, что параллельно с боевыми действиями Азербайджан также нанес ракетные удары по Степанакерту и Шуши. Пострадала гражданская инфраструктура.

В Госслужбе по ЧС Карабаха рассказали, что Степанакерт постоянно находился под обстрелом ВС Азербайджана. Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, общественным постройкам и другим объектам гражданской инфраструктуры города.

При этом в Баку заявляют об обстрелах со стороны Армении.

"Бои в основном идут на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Однако в течении ночи позиции ВС Азербайджана в Товузском, Гедабейском и Дашкесанском районах периодически подверглись обстрелу и с территории Армении", - заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что этим утром выпустили ВС Армении более 35 артиллерийских снарядов по селам Газьян и Гусанли Тертерского района Азербайджана.

Кроме того, генпрокуратура Азербайджана сообщила о мирном жителе, пострадавшем этим утром при обстреле Тертерского района.