Борьба на смерть продолжается. "Президент" Карабаха показал знаковое фото

Битва за Нагорный Карабах продолжаются. Так называемый "президент" республики, который перебрался из Ханкенди в Ереван, заявил, что он и его союзники будут стоять до конца.

Араик Арутюнян показал, как выглядит Степанакерт утром 8 ноября.

"На площади Возрождения Степанакерта встретил один из самых тяжелых рассветов в моей жизни... Стоим с защитниками родины до конца. Борьба смерти продолжается", - написал он.

В местной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что Степанакрете противник наносит хаотичные удары по жилым массивам и объектам общественного значения.

"Параллельно с боевыми действиями, противник продолжает обстреливать мирные населенные пункты ракетами большой дальности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя ночь была крайне неспокойной и напряженной, особенно в Степанакерте. Ее регулярно обстреливали.

"Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, общественным объектам и другим объектам гражданской инфраструктуры города", - добавили в ГСЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В ведомстве отмечают, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 7 ноября ВС Азербайджана всю ночь интенсивно обстреливали Степанакерт и Шуши. По предварительным данным, погибли три мирных жителя, сообщают в непризнанной НКР.