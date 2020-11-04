«Президент» Карабаха сбежал в Ереван: озвучен прогноз по войне Азербайджана с Арменией

4 ноября было официально объявлено об освобождении азербайджанской армией ряда сел. А это лишний раз подтверждает регулярное продвижение войск и отсутствие потери ранее освобожденных территорий, либо торможение операции.

Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Фейсбуке.

В частности, были освобождены такие села: Мирак, Кавдар Джебраильского района, села Мешадисмайыллы, Шафибейли Зангиланского района, села Башарат, Гаракишилер, Гараджаллы Губадлинского района.

Между тем, сегодня в центре внимания оказался город Шуша, вокруг которого уже давно точатся ожесточенные бои.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сделал очень странное заявление по этому поводу, а именно: "В настоящее время азербайджанские солдаты готовятся провести операцию в районе города Шуша, строят планы по его осаде".

Карта боевых действий по состоянию на 4 ноября:

А тем временем, так называемый "президент" Карабаха Араик Арутюнян сообщил о том, что перебрался из Ханкенди в Ереван.

"Конечно, к заявлению Шушан можно относится по разному, особенно с учетом реальной обстановки на фронте, но бегство Арутюняна (еще вопрос в каком виде, целостно либо по частям) из Ханкенди в Ереван говорит о том, что у руководства непризнанной НКР нет иллюзий по дальнейшему ходу событий", - отметил эксперт.

"Эти два момента я бы назвал хрустом позвоночника в армянской браваде, ведь, по сути, сегодня полу-официально было объявлено о капитуляции Нагорного Карабаха или, если быть точнее – его сливе". "А все те, кто испытывает некие иллюзии, и едут воевать в данный регион… самоубийцы, либо люди которым очень нужен реальный боевой опыт. Например, как террористическая группа в составе курдов, езидов во главе с депутатом Рустамом Бакояном, которая прибыла в Ханкенди", - подчеркивает Коваленко.

Касательно Лачина, то по имеющейся информации азербайджанские подразделения находятся примерно в 10 км от этого населенного пункта. "Вот только вопрос, с учетом секретности и стратегического молчания, на самом деле информация эта за какое число", - отмечает эксперт.

Он предполагает, что к концу недели "войска Азербайджана подойдут вплотную к Лачину, а Шуша окажется пока еще не в кольце, а подобие клешни" с южного и юго-восточного направления и именно на этом плацдарме в ближайшее время будут развиваться основные события.

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