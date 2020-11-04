Скачать
Среда, 04.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"В чем смысл? Что он там проверяет?": Богдан прошелся по Зеленскому из-за пиара на дорогах
"В чем смысл? Что он там проверяет?": Богдан прошелся по Зеленскому из-за пиара на дорогах
Зеленский уволил близкого друга, но тут же нашел ему новую должность
Зеленский уволил близкого друга, но тут же нашел ему новую должность
60% украинцев не доверяют КСУ, а 8% и вовсе о нем ничего не слышали - соцопрос
60% украинцев не доверяют КСУ, а 8% и вовсе о нем ничего не слышали - соцопрос
Пособник боевиков "ЛНР" Владимир Струк стал мэром города на Луганщине
Пособник боевиков "ЛНР" Владимир Струк стал мэром города на Луганщине

Армения показала фото последствий новых обстрелов в Карабахе (карта боевых действий)

Армения показала фото последствий новых обстрелов в Карабахе (карта боевых действий)
15:15 Сегодня Телеграф Фото: iswnews

Обвинения ВС Армении в обстреле азербайджанцами Степанакерта и города Шуша в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана отрицает. Об этом военное ведомство написало 3 ноября.

По данным Еревана, ВС Азербайджана в очередной раз обстреляли столицу Нагорного Карабаха и Шушу 3 ноября.


Азербайджанцы атаковали Степанакерт системами залпового огня «Смерч». Ракета была выпущена по направлению степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка. Предварительно, есть один пострадавший. 


Сообщается, что в Шуши из-за попадания ракет загорелись сразу два жилых дома. Информации о пострадавших пока нет.

"В направлении Шуши применялась тяжелая артиллерия. Среди мирного населения есть пострадавшие, в городе - многочисленные разрушения. Сведения о пострадавших будут представлены чуть позже", - говорится в сообщении.

Все эти действия осуществляются на фоне очередного перемирия, формально действующего с 26 октября. С момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе прошло больше месяца (обострение началось 27 сентября).

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о готовности остановить войну, если Армения обязуется вывести войска с оккупированных территорий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах, Арцах, Степанакерт, Шуша.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я переболела коронавирусом год назад, после Египта, врачи не знали, как меня лечить" - жительница Бердичева
02 Между Байденом и Трампом минимальный разрыв: результаты выборов в США на утро 4 ноября
03 Выборы в США: первые результаты
04 Трамп снова побеждает: расклады на выборах в США на этот момент
05 Зеленскому предложили два сценария выхода Украины из конституционного кризиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада провалила отсрочку внедрения кассовых аппаратов для ФЛП
Верховная Рада провалила отсрочку внедрения кассовых аппаратов для ФЛП
Виталий Маркив вернулся в Украину (фото и видео)
Виталий Маркив вернулся в Украину (фото и видео)
В собственности судей КСУ нашли десятки земельных участков
В собственности судей КСУ нашли десятки земельных участков
Введение «черной зоны» карантина: какие регионы могут в нее попасть
Введение «черной зоны» карантина: какие регионы могут в нее попасть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь