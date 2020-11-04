Армения показала фото последствий новых обстрелов в Карабахе (карта боевых действий)

Обвинения ВС Армении в обстреле азербайджанцами Степанакерта и города Шуша в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана отрицает. Об этом военное ведомство написало 3 ноября.

По данным Еревана, ВС Азербайджана в очередной раз обстреляли столицу Нагорного Карабаха и Шушу 3 ноября.





Азербайджанцы атаковали Степанакерт системами залпового огня «Смерч». Ракета была выпущена по направлению степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка. Предварительно, есть один пострадавший.





Сообщается, что в Шуши из-за попадания ракет загорелись сразу два жилых дома. Информации о пострадавших пока нет.

"В направлении Шуши применялась тяжелая артиллерия. Среди мирного населения есть пострадавшие, в городе - многочисленные разрушения. Сведения о пострадавших будут представлены чуть позже", - говорится в сообщении.

Все эти действия осуществляются на фоне очередного перемирия, формально действующего с 26 октября. С момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе прошло больше месяца (обострение началось 27 сентября).

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о готовности остановить войну, если Армения обязуется вывести войска с оккупированных территорий.