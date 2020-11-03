Стало известно о мощном обстреле Степанакерта в Карабахе (фото и видео)

Вечером во вторник, 3 ноября, в Армении сообщили об очередном обстреле: по Степанакерту и Шуши в Нагорном Карабахе выпустили десятки ракет.

Об этом заявили сразу ряд армянских каналов и источников среди российских пропагандистов, публикуя фото и видео с места событий.

По предварительным данным, атака была произведена из РСЗО Смерч (но некоторые говорят, что РСЗО Град).

В результате обстрела пострадали местные жители. Здания также подверглись разрушению.

Пользователи сети поделились фото Степанакерта после обстрела.

Также в сети появились видео с места событий.

Отметим, чуть ранее Степанакерт уже подвергся ракетному обстрелу.

Азербайджан ударил ракетами из РСЗО "Смерч" в направлении степанакертского Центра здоровья матери и ребенка. По предварительным данным, пострадал один гражданин, он доставлен в больницу.

Тем временем в Азербайджане по этому инциденту пока комментариев не давали.

Карта Карабаха по состоянию на 3 ноября - caucasus.liveuamap.com.

Стоит напомнить, что 3 ноября ВС Азербайджана уничтожили армянскую разведывательно-диверсионную группу в направлении Зангилана.

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