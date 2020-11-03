Армения похвасталась видео разгрома противника в Карабахе

Колонну элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана уничтожили на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Об этом во вторник, 3 ноября, стало известно с распространенного видео НКР.

На видео видно, как азербайджанские спецназовцы попали под удар близ села Тагавард.

Российские пропагандисты также опубликовали сегодня, 3 ноября, первые кадры уничтоженных броневиков элитного азербайджанского спецназа. Указывается, что всего были уничтожены три бронированные единицы колёсной техники, спецназ ВС Азербайджана понёс тяжёлые потери в живой силе.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени, однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.