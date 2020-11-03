В сети показали, что стало с Агдамом под контролем Армении (фото)

В Нагорном Карабахе до сих пор не утихают звуки обстрелов. А тем временем в сети появились кадры Агдама, каким он был в 1991 году и каким стал, перейдя под контроль ВС Армении.

Информацией об этом поделился редактор отдела политики издания Bild Юлиан Ропке в своем Twitter.

Он призвал армянскую сторону "не прикидываться несчастными жертвами и не выставлять себя не понимающими, отчего "азербайджанские террористы" на них нападают". "Вы воюете на территории Азербайджана, откуда были изгнаны сотни тысяч человек. Агдам - наиболее наглядный пример содеянного вами", - отметил Ропке.

"Вы сражаетесь на их земле, а не наоборот", - подчеркнул он.

Кадры, как выглядел Агдам раньше и сейчас.

Агдам /Акна - поселение в Равнинном Карабахе, которое расположено в 26 км от Степанакерта и в 365 км от Баку у восточного подножия Карабахского хребта, на окраине Карабахской равнины.

Стоит напомнить, что 3 ноября ВС Азербайджана уничтожили армянскую разведывательно-диверсионную группу в направлении Зангилана.

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