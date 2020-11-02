Война между Арменией и Азербайджаном: стало известно о гибели одного из руководителей армии Карабаха

В Нагорном Карабахе по сей день не прекращаются военные действия. Множество человек погибает во время сражений и обстрелов. Тоже случилось и с заместителем командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, полковником Артуром Саркисяном, который погиб в ходе сражения.

Об этом проинформировали INTERFAX.RU.

По информации ведомства Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.

На фото: Артур Саркисян - Lenta.Ru.

Стоит напомнить, что еще в понедельник пресс-служба Минобороны НКР распространила новый список из 11 военных, которые погибли в боях с подразделениями ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта. В этом списке были указаны имена Артура Саркисяна и Сергея Шакаряна. О дате их гибели не сообщается.

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