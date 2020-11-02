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Азербайджан ювелирным ударом уничтожил военный кортеж в Карабахе: видео попало в сеть

Азербайджан ювелирным ударом уничтожил военный кортеж в Карабахе: видео попало в сеть
10:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Вооруженными силами Азербайджана уничтожен военный кортеж противника.

Около 17:00 31 октября во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военного кортежа в Ходжавендском направлении, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Минобороны представило видеокадры уничтожения кортежа.

Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии.

В сети сообщалось, что в одном из авто мог находиться "президент" НКР Араик Арутюнян. Но его пресс-секретарь опроверг данную информацию.

Напомним, в ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 180 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.

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После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность к перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. 

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Азербайджан, Армения, Карабах, Бои, Обстрелы, Арцах.

Автор:

Телеграф
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