Азербайджан заявил об успехе в Карабахе: что там сейчас происходит (карта)

В субботу, 31 октября, в первой половине дня в результате ударов Азербайджанской Армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника.

Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО "Град", 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, сообщает Минобороны Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО "Град", 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, а также большое количество живой силы вооруженных сил Армении", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Сейчас бои идут в направлении Агдере, Ходжавенда и Губадлы.

ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх и село Эскипара этого района, а также село Гиямеддинли Агджабединского района.

Напомним, Ереван и Баку оспаривают принадлежность Карабаха, на территории которого проживают в основном армяне, с 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами. Ситуация обострилась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Достигнутые затем договоренности о перемирии так и не соблюдаются.