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Суббота, 31.10.2020
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Азербайджан заявил об успехе в Карабахе: что там сейчас происходит (карта)

Азербайджан заявил об успехе в Карабахе: что там сейчас происходит (карта)
17:24 Сегодня Телеграф

В субботу, 31 октября, в первой половине дня в результате ударов Азербайджанской Армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника.

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Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО "Град", 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, сообщает Минобороны Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО "Град", 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, а также большое количество живой силы вооруженных сил Армении", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Сейчас бои идут в направлении Агдере, Ходжавенда и Губадлы.

ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх и село Эскипара этого района, а также село Гиямеддинли Агджабединского района.

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Напомним, Ереван и Баку оспаривают принадлежность Карабаха, на территории которого проживают в основном армяне, с 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами. Ситуация обострилась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Достигнутые затем договоренности о перемирии так и не соблюдаются.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Война, Обстрелы, Арцах.

Автор:

Телеграф
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