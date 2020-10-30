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Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
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Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах

Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
13:46 Сегодня Телеграф

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились активные боевые действия. За месяц боев Азербайджан совершил серьезный прорыв, отвоевав ряд крупных городов, а вот войскам Армении пришлось "тактически отступать". В интернете ежедневно появляются свежие сводки с полей, однако крайне мало информации о том, как живут обычные граждане и как они воспринимают эту войну. 

"Телеграфу" удалось связаться с жителем Баку Нурланом Шихалиевым.

- Нурлан, добрый день, расскажите пожалуйста, что происходит в Азербайджане на протяжении последнего месяца?

- Азербайджан всегда настаивал на мирном урегулировании конфликта. Баку неоднократно заявлял, что готов решить проблему на основаниях резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют незамедлительного вывода войск Армении с территорий Азербайджана, и так называемых "мадридских принципов", которые были согласованы между правительствами Азербайджана и Армении.

Но нынешнее руководство Армении приостановило переговорный процесс отказываясь от договоренностей и заявляя что Карабах это Армения, и точка. Помимо этого в течении последних месяцев со стороны Армении было предпринято несколько попыток для того чтобы подорвать прекращение огня. Отказываясь от внедрения международных документов и возвращение оккупированных территорий министр обороны Армении, неоднократно заявлял что «Армения готовится к новой войне за новые территории».

Билборд в Баку

Надпись на билборде гласит: "Слава Азербайджанской армии"

В результате очередной армянской провокации 27 сентября Азербайджан перешел в контрнаступление. На протяжении последнего месяца ведется война за освобождения наших территорий, которые были оккупированы Арменией на протяжении 30 лет. За месяц Азербайджан смог вернуть большое количество населенных пунктов которые находились под оккупацией. В том числе были освобождены такие города как Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы. Каждый день народ Азербайджана слышит новости об освобождении новых территорий.

- Как граждане воспринимают войну за Карабах?

- В Азербайджане эту войну называют «отечественной». Более миллиона беженцев ждут того дня, когда они смогут возвратиться в свои дома, из которых они были варварски изгнаны. Есть много людей, которые уже услышали новости об освобождении своих сел и городов, некоторые были детьми когда покинули дома, и многие не смогли сдержать слезы радости когда увидели первые снимки из своих заброшенных домов. Есть люди, которые хранили ключи от своего дома и надеялись что когда-то они смогут туда вернуться. Но к сожалению на возвращенных территориях почти все варварски разрушено и там нет ни единого нормального поселения.

Граждане Азербайджана все до единого сплочены ради возвращения территорий, все поддерживают отечественную войну. Все до единого делают то, что в их руках, чтобы помочь в этой войне. Если прогуляться по городу можно почти на каждом доме увидеть развивающиеся флаги страны. Такого уровня патриотизма никогда еще не было. Каждый день все с нетерпением ждут радостных новостей об освобождении новых территорий и верят в восстановление справедливости.

Флаги Азербайджана в Баку

- Если ли те, кто пошел на войну добровольцами? Как происходит мобилизация?

- Есть много людей, которые записались добровольцами и каждый день молятся, чтобы их призвали. Я часто слышу от своих друзей и знакомых фразы: «Слава Богу, меня призвали, с завтрашнего дня я буду в рядах армии и защищать свою родину». Перед военкоматами собираются люди и на высоком боевом духе отправляются на войну. Я знаю матерей, которые поддерживают решение единственного сына вступить в армию. Как вы знаете, в Азербайджане проживают много народов и добровольцами в армию записываются люди разных национальностей - и русские, и евреи.

У Азербайджана имеется стотысячная регулярная армия, была объявлена частичная мобилизация, однако в полной мобилизации пока необходимости нет. Мы рассматриваем эту войну как справедливую войну, потому что она должна положить конец оккупации, многолетнему горю и страданию народа.

- Как за последний месяц изменились бытовые моменты жизни в Баку?

- Иногда у нас блокируют социальные сети. Это делается для того, чтобы секретная информация из зоны боевых действий (в том числе фотографии с фронта) не распространялись.

Хлеб в Баку

- Что показывают по телевидению?

- По ТВ в основном показывают ситуцию на фронте, а так же обсуждают положение дел.

- Перед началом активных боевых действий в сентябре что-то предвещало такое обострение?

- 12 июля со стороны Армении была еще одна провокация, в районе Товуз, который не находится в Карабахе и где проходит стратегический нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда бои продлились 4 дня. В августе мы поймали главаря армянской диверсионной группы, который, по информации наших спецслужб, хотел совершить теракты в Азербайджане. В сентябре президент Алиев на заседании Генассамблеи ООН выразил свою обеспокоенность поведением Армении и сказал, что нужно остановить Армению и ее подготовку к войне.

- Есть внутри страны те, кто не поддерживает Алиева и его действия по возврату Карабаха?

- Доверие населения стопроцентное, даже оппозиция поддерживает власть. Такого единения никогда еще не было!

Машины в Баку

- Но ведь Азербайджан тоже активно готовился к войне. Одно из доказательств тому - турецкие беспилотники и публичная поддержка со стороны Эрдогана...

- Азербайджан всегда уделял внимание военной отрасли так как фактически страна находится в состоянии войны. В этом деле мы сотрудничали не только с Турцией, но и с Израилем и другими странами. Поддержку Турции мы всегда ощущали. В 1990-х, когда нависла угроза нашей независимости, Турция демонстративно отправила свои истребители в Баку для нашей поддержки.

- Опыт Азербайджана - хороший пример для Украины, что нужно готовиться возвращать свои территории и ждать удобного момента.

- Мы в Азербайджане следили и переживали за войной в Украине и желаем вам в скором времени вернуть ваши земли. Наше общество и правительство поддерживает Украину!

Ранее "Телеграф" публиковал интервью с азербайджанским журналистом Фаридом Шахбазлы, который рассказал о трагедии в обстрелянном городе Гайнже.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Баку, Карабах.

Автор:

Телеграф
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