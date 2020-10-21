В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана

Возобновление боевых действий за Нагорный Карабах вызвало пристальный интерес всего мира, в том числе Украины. Для украинцев война между Арменией и Азербайджаном может быть во многих моментах показательна.

За последние несколько дней Азербайджан серьезно продвинулся и взял под контроль десятки населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Чтобы лучше понимать настрения в азербайджанском обществе и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха "Телеграф" пообщался с главным редактором информагентства Editor.az Фаридом Шахбазлы.

"Армяно-азербайджанский Нагорно-карабахский конфликт, длившийся более 30 лет, серьезно повлиял на судьбы более миллиона человек. Армения, имеющая территориальные претензии на исторические земли Азербайджана, начала военную агрессию в начале 1990-х годов и провела этническую чистку азербайджанского населения", - говорит Фарид Шахбазлы.

По словам журналиста, захват Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов сделал примерно миллион человек беженцами и внутренне перемещенными лицами.

"После достижения режима прекращения огня в 1994 году Минская группа ОБСЕ осуществила посредническую миссию по урегулированию конфликта мирным путем. Однако под разными предлогами Армения последовательно затягивала мирное урегулирование конфликта и продолжала оккупировать чужие земли, сохраняя статус-кво. Армения до сих пор ведет незаконную экономическую деятельность и незаконное заселение этих территорий. Тем самым оне грубо нарушает международное право, особенно Женевские конвенции 1949 года", - убежден наш собеседник.

Фарид Шахбазлы подчеркивает, что с момента прихода к власти нынешнего руководства Армении процесс открытых переговоров стал срываться. "Армения выступила под лозунгами «Карабах - это Армения и точка» и «Новая война за новые территории». Это открытый призыв к военным провокациям и войне", - говорит журналист.

Он настаивает, что причиной возобновления активных боевых действий стала якобы провокация со стороны Армении, а Азербайджан лишь отвечал.

"Видя успешную контратаку армии Азербайджана, воюющую за родные земли и только на своей территории, армянская сторона обстреляла мирные города и села кассетными бомбами, применение которых запрещено международным правом, - говорит Фарид Шахбазлы. - Гянджа, второй по величине и старейший город после столицы, расположенный в десятках километров от линии соприкосновения, подвергся двойному ракетному обстрелу. В результате десятки людей погибли и многие получили ранения. Среди них много детей, женщин и стариков. В Гяндже произошла настоящая трагедия. Кроме того, неоднократно обстреливались ракетами город Мингячевир, крупное водохранилище и электростанция более чем в 100 км от зоны боевых действий. Армения выпустила ракеты по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Это представляет большую угрозу не только для Азербайджана, но и для энергетической безопасности региона и Европы", - рассказывает журналист.

Собеседник издания уверен, что указанные удары с территории Армении направлены на то, чтобы спровоцировать Баку на ответные действия и вовлечение третьих стран в военные действия.

"Несмотря на все это, азербайджанская армия будет продолжать освобождать свои земли только путем боевых действий против законных военных объектов Армении и оккупационной армии. Азербайджан благодарит Украину за принципиальную позицию в защите территориальной целостности нашей страны. Азербайджан призывает международное сообщество оказать давление на Армению, чтобы та выполнила четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к немедленному, полному и безоговорочному уходу с оккупированных территорий Азербайджана", - подчеркнул Фарид Шахбазлы.

Ранее военный обозреватель Александр Коваленко в интервью "Телеграфу" озвучил три варианта, как может закончиться новый виток войны Азербайджана против Армении.