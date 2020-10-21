Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе: актуальная карта и видео

Азербайджану удалось захватить еще одну ключевую точну в районе Карабаха.

Армия Азербайджана завладела еще одной ключевой точкой в Карабахе, а именно селом Бала-Солтанлы.

Об этом сообщили ВВС.

Предварительно, информация еще не подтверждена, но сверка с картой со спутника показала, что это действительно Бала-Солтанлы.

Сам населеннй пункт расположен в долине реки Акера, в точке, где в долину выходит дорога от райцентра Джебраил, который ранее уже был взят под контроль Азербайджаном.

В восьми километрах по прямой от захваченного села на восток находится админцентр Кубатлы. Это один из четырех районов собственно Азербайджана (а не советской Нагорно-Карабахской автономной области), которые ранее были заняты армянскими силами.

ВС Азербайджана уже заняли три других райцентра: Физули, Джебраил и Зангелан, а также райцентр собственно Нагорного Карабаха, Гадрут.

От Бала-Солтанлы - 32 км по прямой на север до Лачина является по сути единственной дорогой, которая связывает Армению и Карабах. Если ВС Азербайджана продвинутся еще на север, Лачин и эта дорога окажутся в зоне уверенной досягаемости для ее "Градов" и артиллерии.

В сети появилась свежая карта ситуации в Нагорном Карабахе:

Со стороны Армении пока никак не прокоментировали заявление Азербайджана.

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