Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе: актуальная карта и видео

Армия Азербайджана завладела еще одной ключевой точкой в Карабахе, а именно селом Бала-Солтанлы.
Об этом сообщили ВВС.
Предварительно, информация еще не подтверждена, но сверка с картой со спутника показала, что это действительно Бала-Солтанлы.
Сам населеннй пункт расположен в долине реки Акера, в точке, где в долину выходит дорога от райцентра Джебраил, который ранее уже был взят под контроль Азербайджаном.
В восьми километрах по прямой от захваченного села на восток находится админцентр Кубатлы. Это один из четырех районов собственно Азербайджана (а не советской Нагорно-Карабахской автономной области), которые ранее были заняты армянскими силами.
ВС Азербайджана уже заняли три других райцентра: Физули, Джебраил и Зангелан, а также райцентр собственно Нагорного Карабаха, Гадрут.
От Бала-Солтанлы - 32 км по прямой на север до Лачина является по сути единственной дорогой, которая связывает Армению и Карабах. Если ВС Азербайджана продвинутся еще на север, Лачин и эта дорога окажутся в зоне уверенной досягаемости для ее "Градов" и артиллерии.
В сети появилась свежая карта ситуации в Нагорном Карабахе:
Со стороны Армении пока никак не прокоментировали заявление Азербайджана.
Geolocation from Bala Soltanlı. Coordinates: 39° 21.898'N 46° 40.917'E https://t.co/grgjWV0jqT via @Krummapper #Caucasus pic.twitter.com/Tg7XIwU129
— Liveuamap (@Liveuamap) October 21, 2020
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