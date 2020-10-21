Азербайджан серьезно укрепил позиции в Карабахе: свежая карта и видео боев

Активные бои за территорию Нагорного Карабаха не утихают и продолжаются уже несколько недель.

Между вооруженными силами Армении и Азербайджана продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Баку укрепил позиции в регионе.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В сети появились кадры кадры ударов по объектам вооруженных Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с применением артиллерийских систем и РСЗО.

Вскоре оборонное ведомство Азербайджана заявило о взятии под свой контроль села Черекен Джебраильского района Карабаха.

Не обошлось и без потерь. Баку сообщает о гибели большей части личного состава (почти 400 человек) батальона 556-го полка ВС Армении.

Карта боевых действий в Нагорном Карабахе:

Тем временем, президент Армении Армен Саркисян отправился в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для обсуждения ситуации в Карабахе с лидерами Альянса и европейскими партнерами.