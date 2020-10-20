Армения сбила азербайджанские беспилотники и похвасталась трофеями на видео

В Нагорном Карабахе не утихают боевые действия. Армия Армении показала сбитые дроны Азербайджана на ролике.

Утром, 20 октября, Ереван сбил дроны Баку в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она обнародовала ролик, на котором показаны трофеи армии Армении.

"Сегодня в результате боевых действий в зоне арцахско-азербайджанского конфликта подразделения ПВО Армии обороны сбили 5 беспилотников противника", - говорится в сообщении.

Также она добавила, что северном фланге противник применяет авиацию и артиллерию. Интенсивные тяжелые бои в южном направлении продолжаются. Подразделения Армии обороны предпринимают соответствующие меры для пресечения нападения противника.