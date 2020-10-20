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Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)

Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября армия Азербайджана с различной интенсивностью продолжались боевые операции против Армении.

Ереван подверг обстрелу оборонительные позиции Баку из стрелкового оружия, минометов и пушек. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Азербайданская армия начала вести ответный бой. Обстрелы не утихали всю ночь.

"В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-30 гаубица-пушка и 5 единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

Войска Азербайджанской Армии заявляют, что контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта. 

Также Баку показал на видео военные трофеи, захваченные у противника на Джебраильском и Физулинском направлениях:

Также стало известно, что в результате артиллерийских ударов армии Азербайджана на участке обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении имеется большое количество убитых и раненых среди личного состава подразделений противника. Личный состав и боевая техника 1-го мотострелкового батальона полка были полностью выведены из строя. Ликвидированы также заместитель командира полка Овик Мелкумян, другое должностное лицо Гор Мирзоян и командир подразделения спецназа, дислоцированного на полосе обороны полка, капитан Вахаб Асетрян.

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Карта боевых действий в Нагорном Карабахе:

В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией, подразделение вооруженных сил Армении, оставив боевые позиции на участке обороны 2-го мотострелкового полка, отступило.

Среди личного состава подразделений противника на участке обороны 5-го горнострелкового полка имеется много убитых и раненых. Сообщается, что среди раненых находится командир подразделения Норик Агакелян.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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