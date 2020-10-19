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Арестович подробно проанализировал прорыв Азербайджана и указал на важные уроки для Украины

Арестович подробно проанализировал прорыв Азербайджана и указал на важные уроки для Украины
16:26 Сегодня Телеграф Фото: Telegram Karabakh News
Арестович назвал основные выводы для Украины после анализа ситуации боев в Нагорном Карабахе.

Известный военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в Facebook  проанализировал последние недели боевых действий в Нагорном Карабахе.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ РЫВОК. УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ.

Выдающийся успех Вооруженных Сил Азербайджана в освободительной войне за Карабах, ещё раз актуализировал вопрос о том, каким путём развиваться Вооружённым Силам Украины?

1. Мы, условно говоря, перед лицом «армянского» или «азербайджанского» пути.

Армянский - опора на механизированные, бронетанковые и пехотные части и артиллерию, концепция районов обороны, контратак на уязвимых направлениях.

В марксистских терминах - опора на базис.

Азербайджанский - перенос усилий на надстройку: полноценный разведывательный комплекс, от стратегической до тактической разведки, связанный с системами поражения в реальном режиме времени, подготовленные и оснащённые подразделения пехоты, способные действовать и в пешем порядке, и на легкой технике, и в составе механизированных соединений, воздушных/морских десантов.

Тяжёлые соединения: танковые и механизированные также необходимы, учитывая размах и разнообразие театров боевых действий, обилие дорог и равнинных участков местности.

Особенно важным в наших условиях - четыре шестых государственной границы это граница с враждебными и проблемными государствами, для нас является способность осуществлять быстрый манёвр силами и средствами в стратегическом и оперативном масштабе.

А учитывая количество водных преград, напрашивается территориально-объектовый принцип обороны и сильная воздушная компонента - именно поэтому мы закупаем и локализируем турецкие «Байрактары».

Ещё одна стратегическая дилемма заключается в том, что сегодня БПЛА занимают перспективное положение на поле боя, а через пять - семь лет, в соревновании щита и меча, начнут догонять средства против БПЛА и других элементов разведывательно-ударных комплексов.

Поэтому, если нам и суждено выстроить полноценную систему воздействия на противника с помощью БПЛА, она будет готова как раз к моменту, когда средства противодействия БПЛА тоже начнут превращаться в систему - и это необходимо учитывать прямо сейчас, закладывая в военное строительство готовность к следующему этапу гонки - а это НИОКР, и производство на перспективу - задача сложная и дорогая.

Ещё одна дилемма - отечественное производство/закупка советской техники и комплектующих, сохранённой в бывших государствах Варшавского договора или международная кооперация, как в случае с британскими ракетными катерами/турецким БПЛА.

В силу ограниченности бюджета, и сложности задач (большой географический размах страны, большая протяжённость сухопутной и морской границ, разнообразие театров и условий местности), строить взвешенно, грамотно, системно, с дальним планированием Вооружённые Силы Украины очень сложно.

Нам придётся совмещать два пути, пост-советский и прорывной, западного типа, да ещё постоянно предпринимая усилия по их умелому балансированию - в конкретных условиях.

Те же БПЛА, от который сегодня все в таком восторге - не панацея.

Пример:

Разгрома ПВО в Сирии и Ливии не произошло.

В Сирии, во время недавней операции в провинции Идлиб, россияне/сирийцы потеряли 2 ЗРК «Панцирь, но при этом сбили три турецких «Байрактара и 2 «Анка», удержали линию обороны на земле.

В Ливии потеряли 8 «Панцирей», сбили 19 Байрактаровс удержали город Сирт.

При этом надо учитывать, что в Ливии вообще нет системы ПВО и все фактически держится на «Панцирях».

А в Сирии практически все ПВО сконцентрировано против Израиля в Дамаске и в Латакия и Хомсе.

Идлиб и Алеппо были практически голые.

Обеспечить победу одним типом чудодейственного и даже сверх-современного оружия, не удаётся.

Воевать трудно.

Даже армия, отстающая на поколение, способна, решительно, умело и мотивированно действуя, способна сорвать планы превосходящей стороны.

Системные прорывы дают только системные действия и системное строительство.

Поэтому мы и не можем допустить перекоса в конкретном направлении, а должны определить несколько перспективных из них, связать их между собой и заняться системным, опережающим строительством, медленно и аккуратно, по остаточному принципу (увы), подтягивая остальную военную машину.

Военный эксперт привел сценарии войны за Карабах и нашел параллели с Украиной

Назвать такие направления несложно - они названы в начале поста:

- полноценный национальный разведывательный комплекс, от стратегической до тактической разведки, связанный с системами поражения в реальном режиме времени, подготовленные и оснащённые подразделения пехоты, способные действовать и в пешем порядке, и на легкой технике, и в составе механизированных соединений, воздушных/морских десантов, подразделения логистики и обеспечения, службы информационной борьбы, территориальная оборона.

Судя по некоторым новостям, мы на уровне высшего военного-политического руководства, пока представляем собой гибридный микс - с одной стороны, видны элементы системной работы на перспективу, с другой - «армянский» (условно) подход, основанный на бюджете/планировании проедание без особого развития.

Борьба идёт, элементов прорыва становится больше, выводы из нынешней карабахской войны должны усилить партию модернизации, свежие и перспективные контракты показывают, что в развитии перспективы строительства, наши специалисты адекватны.

Борьба продолжится.

Наш основной противник, Россия, находится под санкциями. Одно из самых болезненных мест для неё в этом отношении - запрет на современную электронику военного/двойного назначения.

Именно это ограничивает для них возможность пойти «азербайджанским путём», и толкает их по пути пусть модернизированного, но «армянского, например, у россиян хронически не выходит с ударными БПЛА: первая причина - проморгали соответствующее направление, вторая - проблемы с комплектующими.

Ставка россиян по-прежнему, на теорию глубокой операции, созданную в 30-ха годах 20 века, и бывшую основой стратегической и оперативной концепций СССР с того времени и до сих пор.

Данная концепция, в частности, предполагает, что отставание в технике и недостаток подготовки личного состава, компенсируется внезапностью, решительностью и массовостью действий, решительным маневром на упреждение - на широком фронте, вертикальным охватом (воздушные десанты).

Именно этот комплекс действий, они снова отрабатывали на недавних усердиях «Кавказ-2020»:

- готовность к борьбе с массированными ракетно-авиационными ударами;

- огневое воздействие глубину боевого порядка противника;

- активное использование средств радиоэлектронной борьбы, в которых Россия основательно продвинулась за последнее десятилетие;

- отработка глубоких рейдов, охватов и обходов, окружения противника;

- вертикальный охват десантами различных уровней.

Россияне планируют блицкриг - внезапное нападение, поражение обороны противника на всю глубину, захват ключевых районов, объектов, рубежей, срыв мобилизации и стратегического/оперативного развертывания войск противника.

Это означает, что важнейшими элементами для противостояния России для нас является мероприятия, приемы и способы действий, способные сорвать реализацию ними их планов и способа ведения боевых действий:

- создание системы ускоренной мобилизации,

- многоуровневой системы обороны важных объектов, рубежей, районов - тероборона, общевойсковые соединения ВСУ/НГУ, объектовое ПВО, партизанское движение;

- мобильных подразделений/сил, способных быстро маневрировать на угрожающие направления;

- тяжёлые соединения, способные обеспечить мощные контрудары по наступающему противнику, и переход/развитие в контрнаступление;

- мощную национальную разведывательную систему - от вражеских столиц до поля боя;

- эффективную систему огневого (ракетного, артиллерийского, авиационного) поражения, завязанную с разведывательным компонентом;

- сильную, разветвлённую, эффективную систему всестороннего обеспечения таких действий, главные задачи которой - способность к быстрому развертыванию, поддержке, восстановлению понесённых потерь.

Отдельный и принципиальный разговор - это стратегические средства поражения (БПЛА оперативно-стратегического значения, оперативно-тактические ракетные комплексы) и Силы специальных операций - т.е. силы и средства, способные достать противника на его территории, уничтожая ключевые объекты и цели (пункты управления, аэродромы, узлы связи и т.д.), и дезорганизовать их тыл.

Где-то бродит эхо ракетных программ «Гром/Сапсан», с дальностью действий до 500 и более км.

ССО, слава Богу, продолжают реформирование, но нуждаются в дальнейшей его поддержке.

Ещё одна, важнейшая история - силы информационной борьбы, которая в современных условиях вышла практически на первый план, стала самостоятельным видом боевых действий, и способная решать в отдельных случаях (которым стали мы в момент захвата Крыма и Донбасса) задачи даже стратегического уровня.

Сейчас особенно отчетливо видно полное превосходство азербайджанских сил информационной борьбы на своими армянскими коллегами, и это превосходство дает очевидный успех уже на международном уровне.

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Азербайджанцы готовили свой рывок 27 лет, пройдя сложный путь от горьких поражений до полного превосходства на поле боя.

Это - результат способности определить главное и сосредоточить усилия на нем, не меняя курс военного строительства десятилетиями и отбросив второстепенное.

Это результат способности руководства Азербайджана не ждать, пока сложатся внешне и внутриполитические условия, а складывать их самостоятельно - высший класс геополитической игры, рассчитанной на десятилетия.

В способности к ведению такой игры и медленному, надёжному системному строительству, не дергаясь на курсе, не требуя немедленных результатов и создавая задел для будущих поколений и есть главные государственные уроки для нас.

Коридор возможностей для проведения операции по освобождению Донбасса и Крыма, откроется для нас в момент смены власти в РФ и/или внутренних потрясений в ней.

К этому моменту мы должны подойти, прошитые цепью региональных союзов, с модернизированной системой национальной обороны, готовностью общества к тяжёлой борьбе с неясным результатом.

И если нам суждено вернуть территории переговорным путём, для переговоров необходимо иметь сильную позицию.

Сильная позиция и обеспечивается комплексом мер, указанных выше.

Значит, будем работать.

З.В. И помните - любители часто наблюдают не хуже профессионалов.

Но профессионалы отличаются от любителей качеством, консервативностью, системностью и неспешностью выводов.

А любителя легко узнать по выводам эмоциональным, узконаправленным и поспешным.)

Не спешите. Это дорога на годы и годы.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Война, Алексей Арестович, Арцах.

Автор:

Телеграф
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