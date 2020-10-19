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Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие

Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
10:41 Сегодня Телеграф
Перемирие в гуманитарных целях между Баку и Ереваном продержалось недолго. Стороны снова обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, а Азербайджан заявляет о захвате еще 13 населенных пунктов.

Уже дважды - 10 и 18 октября Армения и Азербайджан договоривались о прекращении огня и перемирии. Но в обоих случаях договоренности продержались совсем недолго. Сначала Минобороны Армении заявило об обстрелах в Нагорном Карабахе со стороны противника, затем азербайджанская сторона выдвинула аналогичные обвинения

В понедельник утром президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его армия в ответ на нарушение перемирия со стороны Армении "освободила" 13 сел в Джебраильском районе, среди которых Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы и другие. 

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян в интервью одному из российских изданий, опубликованному сегодня, 19 октября, заявил, что если Азербайджан не согласится на мир, карабахский конфликт может перерасти в куда более масштабную войну и привел в пример Сирию. 

Кроме того, в зоне конфликта побывали представители бундестага и ландтага земли Бранденбург (Германия), которые посетили Степанокерт, пострадавший от выстрелов. В целях поддержки пророссийской пропаганды немецкие чиновники заявили, что Азербайджан использует поддержку Турции, это может стать основанием для введения санкций для двух стран. 

За конфликтом в Нагорном Карабахе сейчас следит весь мир, как разворачивается конфликт можно проследить по карте боев

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Обстрелы, Ильхам Алиев, Армен Саркисян.

Автор:

Телеграф
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