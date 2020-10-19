Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие

Перемирие в гуманитарных целях между Баку и Ереваном продержалось недолго. Стороны снова обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, а Азербайджан заявляет о захвате еще 13 населенных пунктов.

Уже дважды - 10 и 18 октября Армения и Азербайджан договоривались о прекращении огня и перемирии. Но в обоих случаях договоренности продержались совсем недолго. Сначала Минобороны Армении заявило об обстрелах в Нагорном Карабахе со стороны противника, затем азербайджанская сторона выдвинула аналогичные обвинения.

В понедельник утром президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его армия в ответ на нарушение перемирия со стороны Армении "освободила" 13 сел в Джебраильском районе, среди которых Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы и другие.

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян в интервью одному из российских изданий, опубликованному сегодня, 19 октября, заявил, что если Азербайджан не согласится на мир, карабахский конфликт может перерасти в куда более масштабную войну и привел в пример Сирию.

Кроме того, в зоне конфликта побывали представители бундестага и ландтага земли Бранденбург (Германия), которые посетили Степанокерт, пострадавший от выстрелов. В целях поддержки пророссийской пропаганды немецкие чиновники заявили, что Азербайджан использует поддержку Турции, это может стать основанием для введения санкций для двух стран.

За конфликтом в Нагорном Карабахе сейчас следит весь мир, как разворачивается конфликт можно проследить по карте боев.