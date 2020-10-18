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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия: что происходит в Карабахе 18 октября

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия: что происходит в Карабахе 18 октября
08:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Баку в ночь на 18 октября нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Вновь нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении <...>, а также ракетный обстрел в южном направлении <...>», — написала Степанян в Facebook.

Минобороны Азербайджана позже обвинило в нарушении режима прекращения огня Армению.

«Несмотря на провозглашение с 00:00 18 октября нового режима гуманитарного прекращения огня, Вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. Противник обстрелял ночью окрестности города Джебраил, а также села, расположенные вдоль реки Аракс, из минометов и артиллерийских установок», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

При этом отмечается, что среди личного состава азербайджанской армии пострадавших от обстрелов из миномётов и артиллерии нет.

Также в ночь на воскресенье, 18 октября, Минобороны Армении сообщило об артиллерийских и ракетных обстрелах в Нагорном Карабахе уже после вступления в силу гуманитарного перемирия.

Вчера утром 17 октября, стороны обменялись жесткими обстрелами. Ракета упала в частности на Азербайджанский город Гянджи, вследствие чего там погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. 

В свою очередь армянская сторона произвела  удары по "столице" "НКР" Степанакерту.

Напомним, ранее 10 октября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о временном перемирии. Однако ему не было суждено долго продлиться.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Перемирие, Арцах, Гянджа.

Автор:

Телеграф
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