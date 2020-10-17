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Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе: карта столкновений на вечер 17 октября

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе: карта столкновений на вечер 17 октября
Обновлено 22:48 Сегодня Телеграф
Азербайджан и Армения договорились о перемирии.

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии. Оно начнет действовать в 00:00 по местному времени (23:00 17 октября по Киеву). 

Соответствующую информацию приводит МИД Армении

"Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 г", - сказано в сообщении

Позже это же сообщение было размещено на сайте МИД Азербайджана, также его опубликовал и пресс-секретарь президента непризнанной "НКР" Вахрам Погосян. 

Как известно, утром 17 октября стороны обменялись жесткими обстрелами. Ракета упала в частности на Азербайджанский город Гянджи, вследствие чего там погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. 

В свою очередь с армянской стороны были обнародованы кадры последствий ударов по "столице" "НКР" Степанакерту.

По состоянию на 17 октября, карта боевых действий, согласно данным Азербайджана, выглядит следующим образом: 

Ожесточенные бои за Нагорный Карабах вспыхнули с новой силой 27 сентября 2020 года. 

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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