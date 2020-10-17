В обстреле Гянджи десятки погибших и пострадавших: жуткие фото и видео

Сегодня ВС Армении атаковали Гянджи и пытались атаковать Мингячевиру.

В субботу, 17 октября, власти Азербайджана заявили о новом обстреле со стороны Армении, удар по Гяндже нанесли ракетой SCUD ("Эльбрус").

Таким заявлением, фото и видео с места событий поделились в Телеграм-канале "Новости Карабаха Аербайджана".

Фото с места обстрелов в Гянджи:











Видео удара по Гянджи:

По информации Минобороны, ПВО Азербайджана предотвратила ракетный удар по Мингячевиру.

Ракету смогли уничтожить прямо во время полета.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате вражеских атак погибли более 10 человек, и 40 граждан получили ранения.

По предварительным данным, одна из ракет атаковавших Гянджи, попала в жилой район на 15 домов и полностью разрушила один из них, где жили 20 семей. Среди прочего пострадали дети.

На данный момент еще продолжаются спасательные работ.

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