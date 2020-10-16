Бои за Карабах обострились: Степанакерт снова под обстрелом, гремит воздушная тревога (видео)

Уже заговорили о первых жертвах, и за последние четыре дня всего один вечер прошел без обстрелов.

Вечером в пятницу, 16 октября, в раздираемом войной между Арменией и Азербайджаном Степанакерте возобновился обстрел.

По некоторым данным, среди мирных жителей есть жертва.

Российский пропагандист Игорь Жданов на своем канале в Телеграм написал, что в городе гремит воздушная тревога, и всего за две минуты произошло 10 взрывов.

По его словам, в темное время суток в городе уже никто не включает свет, и за последние четыре дня всего один вечер обошелся без обстрелов, просто раньше почему-то не включали воздушную тревогу.

В сети появилось видео, на котором можно услышать воздушную тревогу в городе и увидеть вспышки обстрела:

Также сообщается, что вследствие обстрела села Шош под Степанакертом погиб один мирный житель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Россия не вмешивается в конфликт в Нагорном Карабахе.