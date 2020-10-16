Скачать
Пятница, 16.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Муж блогерши Софии Стужук умер от COVID-19: ранее она заявляла, что коронавирус - это не страшно
Муж блогерши Софии Стужук умер от COVID-19: ранее она заявляла, что коронавирус - это не страшно
ВНО по украинской литературе обязательно не для всех: как изменятся правила поступления в 2021 году
ВНО по украинской литературе обязательно не для всех: как изменятся правила поступления в 2021 году
Вратарь сборной Бразилии после пропущенного гола попытался нокаутировать соперника мячом (видео)
Вратарь сборной Бразилии после пропущенного гола попытался нокаутировать соперника мячом (видео)
Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить
Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить

Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)

Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф
Азербайджану удалось взять под контроль более полсотни населенных пунктов в Карабахе, тем временем армян из РФ перевозят в гарячие точки в роли наемников.

Сегодня, 16 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 53 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В сети появилась свежая карта текущего положения в районе сражений.

Также Алиев сообщил, что бизнесмены Карапетян, Абрамян и другие приобрели самолет ИЛ-76 и начали перевозить армян из РФ в Карабах в качестве наемников.

Тем временем, по его словам, перевозится и вооружение - противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" и "Конкурс" и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла" и различные снаряжение. Все перевозится под видом гражданских грузов.

карта

Фото: Карта сражений за Нагорный Карабах на 16 октября - akademikfilo.com.

Читайте также в материале "Телеграф": ВС Армении нанесли ракетный удар по Нахчывану.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя
02 Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
03 Женщины оголили грудь в поддержку финского премьера (фото)
04 Муж блогерши Софии Стужук умер от COVID-19: ранее она заявляла, что коронавирус - это не страшно
05 Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бесценный опыт&quot;: София Стужук растрогала сеть видео с покойным мужем
"Бесценный опыт": София Стужук растрогала сеть видео с покойным мужем
Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
&quot;Никто не приехал, руки опустились&quot;: пенсионер в России до самой смерти вел онлайн-дневник про коронавирус. Фото
"Никто не приехал, руки опустились": пенсионер в России до самой смерти вел онлайн-дневник про коронавирус. Фото
Успешный блогер и отец троих детей: кто такой Дмитрий Стужук и почему он умер
Успешный блогер и отец троих детей: кто такой Дмитрий Стужук и почему он умер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь