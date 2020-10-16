Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)

Азербайджану удалось взять под контроль более полсотни населенных пунктов в Карабахе, тем временем армян из РФ перевозят в гарячие точки в роли наемников.

Сегодня, 16 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 53 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В сети появилась свежая карта текущего положения в районе сражений.

Также Алиев сообщил, что бизнесмены Карапетян, Абрамян и другие приобрели самолет ИЛ-76 и начали перевозить армян из РФ в Карабах в качестве наемников.

Тем временем, по его словам, перевозится и вооружение - противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" и "Конкурс" и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла" и различные снаряжение. Все перевозится под видом гражданских грузов.

Фото: Карта сражений за Нагорный Карабах на 16 октября - akademikfilo.com.

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