Обстрел Нахчывана и запрет турецких товаров в Армении: что происходит вокруг боев за Карабах

Утром, 15 октября армянские вооруженные силы запустили тактическую ракету на территорию Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Предварительно атака велась с территории оккупированного Губадлинского района.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Новости Азербайджана и Карабаха".

В сети появились фото ракетных осколков после обстрела:

An operational-tactical missile fired by the Armenian armed forces from the occupied Gubadli region at 10:44 on October 15 exploded in the Ordubad region of the Nakhchivan Autonomous Republic.

The statement came from the Defense Ministry.#Nakhchivan#StopArmenianAggression pic.twitter.com/wUnEwbTg3C

