Сеть ужаснули фото разрушенной школы в Степанакерте

В сети опубликовали фото масштабных разрушений школы в городе Степанакерт, который находится в эпицентре карабахского конфликта.
Фото разрушеной школы:
Город уже полмесяца находится под обстрелами, а местные жители продолжают прятатся от вражеских атак в подвалах.
С 10 октября там начал действовать режим перемирия, но ракетные залпы до сих пор слышны на окраинах.
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