Сеть ужаснули фото разрушенной школы в Степанакерте

В сети появились фото разрушений Степанакерта после обстрелов.

В сети опубликовали фото масштабных разрушений школы в городе Степанакерт, который находится в эпицентре карабахского конфликта.

Фото разрушеной школы:

Город уже полмесяца находится под обстрелами, а местные жители продолжают прятатся от вражеских атак в подвалах.

С 10 октября там начал действовать режим перемирия, но ракетные залпы до сих пор слышны на окраинах.

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