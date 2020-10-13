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Война за Карабах: Армения показала видео уничтожения танка Азербайджана

Война за Карабах: Армения показала видео уничтожения танка Азербайджана
13:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Подразделения армянской армии в ходе боев на границе с Азербайджаном утром во вторник подбили танк противника.

Соответствующий ролик обнародован в Telegram-канале Yerevan Today.

В Нагорном Карабахе, несмотря на согласованный Арменией и Азербайджаном режим прекращения огня, продолжаются боевые действия, в ходе которых армянские подразделения продолжают уничтожать бронетехнику противника.

На опубликованных кадрах видно, как в стоящий на боевой позиции танк попадает снаряд, после чего происходит мощный взрыв и загорание. Экипаж танка, очевидно, погиб.

10 октября в 12:00 по местному времени в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку в свою очередь заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

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Напомним, в конце сентября 2020 года вновь обострился длящийся уже более 30 лет конфликт между Азербайджаном, Арменией и непризнанной республикой Нагорный Карабах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Война, Арцах.

Автор:

Телеграф
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