Появилось эффектное видео боев с передовой в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Армения показала новые кадры отражения атаки азербайджанских войск.

Армия обороны Карабаха заявила, что отразила атаку войск Азербайджана на северо-восточном направлении линии соприкосновения.

Соответствующее видео обнародовано Министерством обороны Армении.

Как сообщалось ранее, Баку и Ереван накануне договорились об объявлении режима прекращения огня. Однако оно не продержалось и пяти минут.

Утром 11 октября Азербайджан обвинил Армению в обстрелах города Гянджа. Ракета попала в жилой дом, по предварительной информации погибло не менее пяти мирных жителей, еще по меньшей мере 28 получили ранения.

Украинский военный обозреватель Алексей Арестович поделился прогнозами относительно дальнейшего развития хода войны за Нагорный Карабах.

Боевые действия за Нагорный Карабах возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.