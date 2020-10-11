Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике не утихают боевые действия. Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в обстреле города Гянджа.

В результате попадания ракеты в многоквартирный жилой дом в азербайджанском городе Гянджа погибли не менее пяти человек, еще 28 - ранены и травмированы.

Об этом сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

В Минобороны страны заявили, ракету выпустила армянская армия. "Город Гянджа подверглось обстрелу с территории Бердского района Армении", - сообщило ведомство.

В свою очередь Министерство обороны Армении в ответ назвало это утверждение дезинформацией.

Карта военных действий в Нагорном Карабахе на 11 октября:

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Согласно заявлению пресс-секретаря главы непризнанной НКР Ваграма Погосян в ночь на 11 октября в Нагорном Карабахе азербайджанские войска обстреляли населенные пункты непризнанной республики. Он сообщает, что были обстреляны Степанакерт, Мартуни, Шуши и ряд сел.

В результата обстрела разрушен жилой дом и хозяйственные постройки, жертв нет.

Эту информацию также подтвердил в Twitter "омбудсмен" НКР Артак Бегларян.

"Азербайджан только что нанес два ракетных удара по Степанакерту. Направлено ли это на сохранение гуманитарного режима прекращения огня?", - написал он.

По информации службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, в 23:18 по местному времени в Степанакерте была объявлена воздушная тревога, в ходе которой противник нанес удар по одному из пригородов столицы республики.