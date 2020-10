Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

В результате попадания ракеты в многоквартирный жилой дом в азербайджанском городе Гянджа погибли не менее пяти человек, еще 28 - ранены и травмированы.

Об этом сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

В Минобороны страны заявили, ракету выпустила армянская армия. "Город Гянджа подверглось обстрелу с территории Бердского района Армении", - сообщило ведомство.

В свою очередь Министерство обороны Армении в ответ назвало это утверждение дезинформацией.

Карта военных действий в Нагорном Карабахе на 11 октября:

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Согласно заявлению пресс-секретаря главы непризнанной НКР Ваграма Погосян в ночь на 11 октября в Нагорном Карабахе азербайджанские войска обстреляли населенные пункты непризнанной республики. Он сообщает, что были обстреляны Степанакерт, Мартуни, Шуши и ряд сел.

В результата обстрела разрушен жилой дом и хозяйственные постройки, жертв нет.

Эту информацию также подтвердил в Twitter "омбудсмен" НКР Артак Бегларян.

"Азербайджан только что нанес два ракетных удара по Степанакерту. Направлено ли это на сохранение гуманитарного режима прекращения огня?", - написал он.

#BREAKING AGAIN!#Azerbaijan just struck 2 new missiles to #Stepanakert.

Does it aim at contributing to the #humanitarian ceasefire???

Seems unless criminals are punished, they will continue crimes.#AzerbaijaniAggression #Artsakh #Karabakh #WarCrimes

— Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 10, 2020