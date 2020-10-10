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Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах

Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf-EPA
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что новая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла из-за того, что Кремль отвлекся на США и Беларусь.

"Прежде всего, это внешнеполитическая повестка, в особенности главного союзника Армении – Российской Федерации. В день начала боевых действий, которые, кстати, начались после провокации с армянской стороны, Москва была отвлечена выборами в США и аншлюсом Беларуси", - рассказал Коваленко "Телеграфу", отвечая на вопрос о том, почему Азербайджан активизировал военную активность. 

Он напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе никогда не заканчивался и между сторонами регулярно происходили стычки. 

"Обе стороны находились на протяжении всех этих лет в постоянной боевой готовности. Фактически, Баку отреагировал на очередную провокацию Еревана и не стал останавливаться. Тем более, что это была возможность испытать на деле новую тактику боевых действий, которую переняли азербайджанские военные в ходе совместных учений с Турцией", - рассказал Коваленко. 

Как сообщалось ранее, утром 10 октября в МИД России заявили о достигнутом в ходе переговоров режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

Впрочем, долго сохраниться ему не удалось. Уже к 12 часам дня в районе конфликта в Карабахе опять были слышны выстрелы, а стороны обменялись взаимными обвинениями. 

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Азербайджан, Армения, Карабах, Александр Коваленко.

Автор:

Телеграф
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