Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что новая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла из-за того, что Кремль отвлекся на США и Беларусь.

"Прежде всего, это внешнеполитическая повестка, в особенности главного союзника Армении – Российской Федерации. В день начала боевых действий, которые, кстати, начались после провокации с армянской стороны, Москва была отвлечена выборами в США и аншлюсом Беларуси", - рассказал Коваленко "Телеграфу", отвечая на вопрос о том, почему Азербайджан активизировал военную активность.

Он напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе никогда не заканчивался и между сторонами регулярно происходили стычки.

"Обе стороны находились на протяжении всех этих лет в постоянной боевой готовности. Фактически, Баку отреагировал на очередную провокацию Еревана и не стал останавливаться. Тем более, что это была возможность испытать на деле новую тактику боевых действий, которую переняли азербайджанские военные в ходе совместных учений с Турцией", - рассказал Коваленко.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября в МИД России заявили о достигнутом в ходе переговоров режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

Впрочем, долго сохраниться ему не удалось. Уже к 12 часам дня в районе конфликта в Карабахе опять были слышны выстрелы, а стороны обменялись взаимными обвинениями.