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Суббота, 10.10.2020
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Азербайджан и Армения договорились о перемирии: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения договорились о перемирии: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
07:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о временном перемирии.

На территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики временно прекращаются боевые действия. Об этом договорились министры иностранных дел Азербайджана, Армении и России.

Соответствующий документ обнародовала у себя директор департамента и прессы МИД РФ Мария Захарова.

"Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут  10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста", - говорится в документе.

Также отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. 

Карта военных действий в Нагорном Карабахе на 10 октября:

В  то время как в Москве шли переговоры, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что их армия освободила Гадрут и ряд сел.

"Это - поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюздек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур.

Освобождение этих сел и поселка Гадрут - историческая победа. Почти каждый день мы получаем с фронта хорошие вести. Наши солдаты и офицеры выполняют боевые задачи на высоком уровне", - говорит он.

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В то же время официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опровергает эту информацию. 

"Я сейчас в Гадруте и вы не знаете почему я вижу только армян", - написал он на своей странице в Facebook.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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