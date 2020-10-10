Перемирие в Карабахе не продержалось и полчаса: Армения и Азербайджан заявляют о новых обстрелах

Сегодня утром Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о временном перемирии. Однако ему не было суждено долго продлиться.
Об этом сообщили в пресс-службах оборонных ведомств Армении и Азербайджана.
"Территория Тертерского и Агдамского районов обстреливаются противником (Арменией - ред.)" - сообщает Минобороны Азербайджана.
При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отмечает, что первой атаку нанесла армия Азербайджана.
"Игнорируя объявленноe 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", - сообщила она.
"Подразделения Армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", - добавила Степанян.