Между Азербайджаном и Арменией возобновились ожесточенные бои: что об этом известно

На границе Азербайджана и Армении снова возобновились боевые действия.

Стороны обвиняют друг друга в первоначальной атаке: МИД Армении обвинил в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван.

Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.

Под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.

По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты: "В результате обстрелов среди мирного населения имеются убитые и раненые".

Также Баку заявляет о начале "контрнаступательной операции по всему фронту": "Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений артиллерии, авиации и беспилотников, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику ВС Армении <...> уничтожают их". Сообщается о 12 уничтоженных ЗРК Армении и сбитом боевом вертолете Азербайджана.

Ереван заявляет о потерях Азербайджана "в живой силе и технике, в частности, трех подбитых танках".