Между Азербайджаном и Арменией возобновились ожесточенные бои: что об этом известно

Стороны обвиняют друг друга в первоначальной атаке: МИД Армении обвинил в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван.
Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.
Под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.
По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты: "В результате обстрелов среди мирного населения имеются убитые и раненые".
Также Баку заявляет о начале "контрнаступательной операции по всему фронту": "Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений артиллерии, авиации и беспилотников, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику ВС Армении <...> уничтожают их". Сообщается о 12 уничтоженных ЗРК Армении и сбитом боевом вертолете Азербайджана.
Ереван заявляет о потерях Азербайджана "в живой силе и технике, в частности, трех подбитых танках".
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновения
Омбудсмен Карабаха заявил о гибели женщины и ребенка в результате обстрела на линии соприкосновения.
Нагорный Карабах - регион в Закавказье, где происходит вооружений конфликт между азербайджанцами и армянами. В начале 90-х эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.