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Битва за Нагорный Карабах или случайный конфликт: на границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Битва за Нагорный Карабах или случайный конфликт: на границе Азербайджана и Армении возобновились бои
16:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Сегодня, 16 июля, Азербайджан и Армения в очередной раз обменялись обвинениями. На границе двух стран возобновились бои.

В МИД Армении обвинили Азербайджан в нарушении прекращении огня, а также в боевых провокациях. Армения сообщила о азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес, передает Европейская правда. 

В свою очередь Минобороны Азербайджана назвало это сообщение дезинформацией армянской стороны.

Боевые столкновения на границе двух стран возобновились 12 июля. Ереван обвиняет Баку в попытке захвата армянского опорного пункта и в нарушении госграницы. На границе вспыхнули бои, погибли по меньшей мере 14 человек. 

Стоит отметить, что последний раз значительное военное столкновение между Азербайджаном и Арменией произошло в 2016 году. Однако - и это принципиальная разница, тогда конфликт шел на границе с самопровозглашенным Нагорным Карабахом.

Эскалация на границе: Армения и Азербайджан готовы к переговорам

Тогда мировому сообществу удалось урегулировать военный конфликт и достичь мирного решения. 

Благодаря договоренности между президентом Ильхамом Алиевым и премьером Никол Пашинян удалось два года воздерживаться от военных столкновений.

Но если в случае новых противостояний в Карабахе международное сообщество имеет механизмы управления (замораживание), то для конфликтов на границе такой инструмент отсутствует.

Некоторые политологи считают, что даже если этот конфликт и появился случайно, то он пойдет на пользу обеим странам. И Армения, и Азербайджан страдают от последствий коронавирусной эпидемии и требуют истории, которая отвлечет внимание общества. Такой перенос фокуса внимания с здравоохранения на безопасность выгодно для обеих сторон.

Между тем, мировое сообщество призывает остановить эскалацию на границе Азербайджана и Армении. Мировые лидеры выступают к разрядке международной напряженности между двумя бывшими советскими республиками. 

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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