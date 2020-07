Эскалация на границе: Армения и Азербайджан готовы к переговорам

В Минской группе ОБСЕ приветствовали предпринятые государствами шаги по урегулированию конфликта.

Об этом сообщили в МГ ОБСЕ по итогу заседания сопредседателей группы (представителей России, Франции, США) с представителем главы ОБСЕ Анджеем Каспшиком

"Сопредседатели призывают стороны воздержаться от агрессивной риторики и необдуманных попыток изменить ситуацию. Сопредседатели отмечают важность создания атмосферы, которая будет способствовать восстановлению мирного процесса. Сопредседатели также приветствуют намерения глав иностранных ведомств Армении и Азербайджана в ближайшее время провести конструктивные переговоры по наиболее важным аспектам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, а также отметили необходимость возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только это позволят обстоятельства", - сказано в заявлении МГ ОБСЕ.

The Co-Chairs of #OSCE #MinskGroup and Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office welcome the decrease in hostilities and appeal to the sides to make every effort to continue de-escalation: https://t.co/WvTcc8owUZ

