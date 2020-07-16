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Эскалация на границе: Армения и Азербайджан готовы к переговорам

Эскалация на границе: Армения и Азербайджан готовы к переговорам
Обновлено 03:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к скорейшему возобновлению конструктивного диалога по деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

В Минской группе ОБСЕ приветствовали предпринятые государствами шаги по урегулированию конфликта. 

Об этом сообщили в МГ ОБСЕ по итогу заседания сопредседателей группы (представителей России, Франции, США) с представителем главы ОБСЕ Анджеем Каспшиком

"Сопредседатели призывают стороны воздержаться от агрессивной риторики и необдуманных попыток изменить ситуацию. Сопредседатели отмечают важность создания атмосферы, которая будет способствовать восстановлению мирного процесса. Сопредседатели также приветствуют намерения глав иностранных ведомств Армении и Азербайджана в ближайшее время провести конструктивные переговоры по наиболее важным аспектам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, а также отметили необходимость возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только это позволят обстоятельства", - сказано в заявлении МГ ОБСЕ. 

Алиев: У нас нет никаких военных целей на государственной границе Армении и Азербайджана

Как известно 12 июля Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытках военных Армении атаковать позиции на товузском направлении. Ведомство отметило, что во время боев, прошедших в ночь на понедельник, погибло четверо азербайджанских военных, еще четверо получили ранения. 

Минобороны Армении в свою очередь сообщило, что эскалация произошла после попыток прорыва границы со стороны Азербайджана. По его информации двое полицейских и трое военнослужащих получили ранения.  

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Азербайджан, ОБСЕ, Армения.

Автор:

Телеграф
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