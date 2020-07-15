Алиев: У нас нет никаких военных целей на государственной границе Армении и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в попытках переложить ответственность за эскалацию насилия на границе, отметив, что такие действия являются нелогичными. Выступление главы страны транслировали местные телеканалы, включительно с государственным AzTV.

"Армения предприняла попытку выставить Азербайджан в качестве инициатора этой провокации, хотя это не умещается ни в какую логику. У нас нет никаких военных целей на государственной границе Армении и Азербайджана. Несколько лет назад, согласно моему поручению, защита части границы была передана пограничным войскам. Это свидетельствует о том, что у нас в этом направлении нет никаких военных планов", — сказал Алиев, во время выступления на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

Алиев обратил внимание на приводимые Арменией аргументы и назвал их "не очень умными".

"Якобы двое наших военнослужащих, нарушили на УАЗе границу с Арменией и попытались провести военную диверсию. Спрашивается, армия какой страны станет проводить нападение на автомобиле УАЗ и двумя военными — офицером и солдатом?" — отметил Алиев.

Он также добавил, что ни азербайджанская армия, ни любая другая в мире "не стала бы совершать настолько глупый поступок".

"Основная причина абсурдной версии Армении — перекладывание ответственности за провокацию на Азербайджан", — сказал Алиев.

Он добавил, что сразу после инцидента он распорядился уведомить международные организации о произошедшем.

"Как только оперативная обстановка в регионе будет позволять, мы пригласим туда военных атташе и других представителей посольств зарубежных стран, журналистов, для ознакомления с ситуацией на месте и установления ответственных за эту провокацию", — сказал глава Азербайджана.

Напомним, ожесточенные столкновения начались на границе Армении и Азербайджана 12 июля.