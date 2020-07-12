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Бои вспыхнули на азербайджано-армянской границе: есть погибшие

Бои вспыхнули на азербайджано-армянской границе: есть погибшие
19:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Сегодня днем, 12 июля, на азербайджано-армянской границе вспыхнули бои, есть потери. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло бои на этом направлении. Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.

Позже в ведомстве добавили, что "атаку отбили", двое военнослужащих погибли, пятеро ранены.

"Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии. В результате принятых мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери. В ходе боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - сказано в сообщении.

В свою очередь, Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

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Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. При этом, о потерях со своей стороны Армения не сообщает. По ее версии, пострадали только силы Азербайджана.

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Перестрелка, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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