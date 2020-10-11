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Военный эксперт привел сценарии войны за Карабах и нашел параллели с Украиной

Военный эксперт привел сценарии войны за Карабах и нашел параллели с Украиной
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф
Украинский военный обозреватель Алексей Арестович поделился прогнозами относительно дальнейшего развития хода войны за Нагорный Карабах.

На своей странице в Facebook Арестович расписал три варианта, зависящих от сохранившегося наступательного потенциала сторон. 

Согласно первому сценарию, который может произойти, если у Азербайджана не останется сил на проведение активного наступления, конфликт перейдет в состояние войны на истощение, во время которого стороны будут обмениваться артиллерийскими обстрелами и будут действовать малыми группами.

Второй сценарий будет развиваться при условии, что Азербайджан сохранит наступательный потенциал. 

"Азербайджанцы перемалывают контр-атакующие армянские силы, и, сохранив силы, продолжают наступление в район Азых-Агдам, проводят ещё одну корпусную операцию (10-12 суток). Критически важным в этом случае является взятие Физули и дальнейший проход второй (кроме Джабраильской) группировки своих сил по горной долине от Физули в район предгорий Азых-Агдам", - пишет он. 

Исход атаки по северному направлению  он считает неопределенным, так как армия Армении удерживает господствующие высоты, а Азербайджану придется атаковать снизу вверх. 

Также по его словам существует и третий, но маловероятный, сценарий, согласно которому стороны остановят боевые действия и сядут за стол переговоров.

Арестович указал, что здесь начинают просматриваться "любопытные закономерности".  

Согласно ним премьер Армении Никол Пашинян либо частично потерял управление, а власть подхватила "партия войны" и диктует решения, либо он заранее знал, что объявленное перемирие, которое не продержалось и пяти минут, не будет соблюдаться армянской стороной. 

"Промежуточный вариант: он, как Горбачёв в Форосе, сделал вид, что военные и партия войны "...сами" нарушили перемирие, продолжили контрнаступление и начали бить тяжёлыми баллистическими ракетами по азербайджанским городам - сегодня с утра ракетным комплексом типа "Эльбрус"/"Точка" обстрелян город Гянджа, по предварительным данным, погибло десятеро и ранено 33 гражданских лица, дети - тяжкое военное преступление", - добавил он. 

Также он сослался на данные азербайджанской стороны, свидетельствующие о том, что из России в Армению начало прибывать оружие и военная техника. 

"С одной стороны, это показывает, насколько критически обстоят дела у армянских сил, с другой стороны - показывает, чего стоит "нейтралитет России, как посредника", - отметил он. 

"В общем, с армянской стороны, война смещается в хорошо знакомую нам, украинцам, область гибридизации (с опорой на Россию) и военных преступлений", - подытожил Арестович. 

Как писал "Телеграф", военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что новая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла из-за того, что Кремль отвлекся на США и Беларусь.

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Азербайджан, Армения, Карабах, Алексей Арестович.

Автор:

Телеграф
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