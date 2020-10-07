Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах

Министр Армении Никол Пашинян завил, что Армения рассматривает вопрос признания Нагорного Карабаха, то или иное решение будет принято по итогам анализа ситуации.

Об этом проинформировали в Телеграм-канале Раньше всех. Ну почти.

По предварительной информации, Пашинян в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, поможет ли Карабаху признание Армении, заявил, что если это решение положительно повлияет на решение конфликта в Карабахе, то такой шаг будет сделан, в противном случае ничего предприниматься не будет.

Также он министр Армении отметил, что Ереван при рассмотрении этого вопроса учитывает и международный аспект.

"Конечно же, считаемся с тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества", - сообщил Никол Пашинян.

Последствия обстрелов в Степанакерте:

Добавим, что власти Степанакерта сегодня сообщили, что 30-40% населения покинули город из-за боев в Карабахе.

Свежая карта боев.

Также в Минобороны Нагорного Карабаха сообщалось, что в среду погибло 40 военнослужащих.

По состоянию на 7 октября, с 27 сентября Армия обороны Карабаха всего потеряла 320 человек.

Ранее сообщалось, что Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе.

Позднее сообщалось о новом обстреле Степанакерта.