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Среда, 07.10.2020
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Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина

Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
13:30 Сегодня Телеграф
Почему Пашинян пошел на возможные уступки Азербайджану.

На десятый день наступления Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев будет продолжать наступление пока не будет освобождена вся оккупированная территория Нагорного Карабаха. Украинский военный журналист Юрий Бутусов обозначил круг факторов, которые подталкивают Пашиняна к переговорам.

Во-первых, Пашинян решил предупредить новые тяжелые потери, поскольку очевидно - азербайджанцы не остановят успешную для них операцию. Сейчас воздушное пространство остается за силами Азербайджана. И провести успешный контрудар Армения вряд ли сможет.

Во-вторых, политически мировое сообщество не может поддержать Армению, которая сражается за позиции в "зоне безопасности" - на азербайджанской земле, которая никогда не входила в состав Карабаха.

Третья причина: Россия не может выступить в защиту Армении, как ее союзник по ОДКБ из-за санкций по Украине, событий в Беларуси и Сирии.

Прогноз на инициативу Пашиняна: переговоры не приведут к приостановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности" - территории 7 районов Азербайджана.

Азербайджан стал ближе чем когда-либо за 26 лет Минских переговоров к освобождению оккупированных территорий. Военные действия укрепили позиции Баку.

Напомним, главной новостью за прошедшие сутки в Нагорном Карабахе стало заявление главы Армении Николы Пашиняна. Премьер-министр Армении заявил о готовности пойти на уступки Азербайджану. Они возможны в ходе переговоров между сторонами по конфликту в Нагорном Карабахе.

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Россия, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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