Пашиняна все равно свергнут: у Путина объяснили пассивность России в войне за Карабах

Политолог уверен, что исход событий в Нагорном Карабахе будет на руку России.

Россия не вмешивается в войну Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах, поскольку армянский премьер Никол Пашинян все равно будет свергнут.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал российский политолог Сергей Марков, активно поддерживающий президента РФ Владимира Путина.

По его словам, Азербайджан военным путем пытается принудить Армению вернуться к переговорам на базе Мадридских принципов и Казанской Формулы, которые были разработаны специально для разрешения нагорно-карабахского конфликта.

В них много схожих пунктов, но в целом они предусматривают:

возвращение Азербайджану территорий вокруг Нагорного Карабаха;

создание коридора из региона конфликта в Армению;

введение временного статуса для Карабаха с гарантиями безопасности и самоуправления;

определение правового статуса Карабаха в будущем;

возвращение беженцев и перемещенных лиц в прежние места проживания;

международные гарантии безопасности с введением миротворцев.

Марков утверждает, что Армения в свою очередь стремится втянуть Россию в войну на своей стороне, для чего представляет конфликт как попытку Турции вытолкнуть Россию с региона.

"Россия понимает, что эта война была абсолютно неизбежна, потому что Азербайджан стал сильнее, а Армения не шла ни на какие уступки. Раньше Пашинян заблокировал переговоры, а сейчас уже готов отдать Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха. Но боится, что его за это в Армении свергнут, а может и взорвут. И просит Россию дать гарантии, что сторонники России в Армении не устранят его от власти. А Россия такие гарантии проамериканскому Пашиняну давать не хочет. И ждет", - пишет политолог.

По его словам, война за Карабах закончится после согласия Пашиняна вернуть Азербайджану районы вокруг Карабаха, после чего ситуация в регионе стабилизируется на много лет, с Армении снимут экономическую блокаду, а сам политик может быть свергнут, - Россия при этом будет "в чистом выигрыше".

Смотрите на "Телеграфе" свежую карту боевых действий в Нагорном Карабахе по состоянию на 16 октября.