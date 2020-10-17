Появилось видео последствий утреннего обстрела Степанакерта

В сети появились видео, на котором видно, как пострадал от атаки Степанакерт.

В субботу, 17 октября, власти Азербайджана заявили о новом обстреле со стороны Армении. Также сегодня в результате боевых действий пострадал и Степанакерт, находящийся в самом эпицентре нагорно-карабахского конфликта.

Видео с места событий, на котором видно последствия утреннего обстрела на своем Телеграм-канале опубликовал известный российский пропагандист Андрей Жданов.

По предварительной информации, громкий взрыв жители услышали в 4:30 утра, снаряд угодил в жилой дом.

Стоит также напомнить, что 16 октября, в раздираемом войной между Арменией и Азербайджаном Степанакерте снова прогремел очередной обстрел.