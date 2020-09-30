Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан

На 30 сентября Армянская сторона утверждает о значительных успехах, Азербайджан демонстрирует новые записи уничтожения бронетехники противника.
Министерство обороны Армении заявило, что пока активные боевые действия в Нагорном Карабахе не ведутся.
В свою очередь Азербайджан заявил, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицают.
По информации сайта aljazeera, карта военных действий на данный момент выглядит так.
Нагорный Карабах является спорным регионом внутри Азербайджана и контролируется этническими армянами. Он отделился от Азербайджана в результате войны в 1990-х годах, но не признан ни одной страной в качестве независимой республики.
Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. В результате взаимных обстрелов есть погибшие среди мирного населения.
Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".