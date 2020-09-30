Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха продолжаются. Десятки людей были убиты в ходе сражений.

На 30 сентября Армянская сторона утверждает о значительных успехах, Азербайджан демонстрирует новые записи уничтожения бронетехники противника.

Министерство обороны Армении заявило, что пока активные боевые действия в Нагорном Карабахе не ведутся.

В свою очередь Азербайджан заявил, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицают.

По информации сайта aljazeera, карта военных действий на данный момент выглядит так.

Нагорный Карабах является спорным регионом внутри Азербайджана и контролируется этническими армянами. Он отделился от Азербайджана в результате войны в 1990-х годах, но не признан ни одной страной в качестве независимой республики.

Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. В результате взаимных обстрелов есть погибшие среди мирного населения.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".