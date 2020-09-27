Новая война в Нагорном Карабахе: главное

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. Уже есть первые погибшие и раненые среди гражданского населения.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".

12:20 В Минобороны Азербайджана заявляют, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои". Азербайджанские военные "наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты".

12:15 Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию.

"Решением правительства в Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступает в силу с момента публикации. Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты", – написал премьер-министр Никол Пашинян в Facebook.

12:13 Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанских танков.

Позже появилось еще одно видео, где подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили еще 2 танка Т-72 "Аслан".

10:30 Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.

"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации", - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

10:20 На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. МИД Армении обвинил в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался несколько десятилетий назад. Регион, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х провирменские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.

В 1991-1994 годах в регионе продолжался кровавый конфликт, который закончился подписанием протокола о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", но Азербайджан не признал этого, считая, что территорию оккупировала Армения.

Время от времени на карабахском фронте происходят вооруженные инциденты, последний из них случился весной 2016 году. Тогда в трехдневной битве с применением танков и авиации погибло не менее 33 человек, свыше 200 были ранены. Однако в июле 2020 года столкновения начались на другом направлении.