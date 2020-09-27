Кремль может свергнуть Пашиняна: озвучен прогноз по обострению конфликта в Нагорном Карабахе

Российский ученый-историк Андрей Зубов не считает, что сегодняшнее обострение в Нагорном Карабахе было случайным. Он уверен, что подобная эскалация является частью плана Кремля по устранению действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Обе стороны уже сообщают о жертвах среди мирного населения и военнослужащих. Всё говорит о том, что это - не случайное обострение положения на границе, а спланированная военная акция. И, безусловно, спланирована она Баку, а не Ереваном. Армению сейчас вполне устраивает status quo с оккупацией 1/5 территории Азербайджана. Азербайджан такое положение не устраивает. И здесь народ и власть Азербайджана едины", - пишет Зубов на своей странице в Facebook.

Историк отмечает, что сегодняшняя эскалация насилия в Нагорном Карабахе имеет и более краткосрочные причины.

"Пока нельзя сказать точно, какой расчет за ним - или союз Баку и Анкары с целью поднять свои акции короткой победоносной войной и превращением Армении в фактический протекторат этих двух соседних с ней государств, или, что более вероятно, рука Кремля", - отметил он.

Зубов отмечает, что первый вариант сделает Турцию и Азербайджан непримиримыми врагами президента РФ Владимира Путина, ведь в Армении расположены российские военные базы.

"Второй же план выстраивается в одну линию с Белорусской революцией и попыткой убийства Алексея Навального. В Кремле панически боятся повторения Белорусской революции в России. Тем более, что есть уже и Хабаровск, и Шиес, и Куштау. Армянскую революцию 2018 г. многие называют предшественницей революции Белорусской. Это - новое поколение интернет-революций. Так думаю и я. И вот в Кремле решили азербайджанской агрессией вызвать правительственный кризис в Ереване и вместо Николы Пашиняна утвердить во главе Армении московского человека и тем покончить с демократической Арменией. В обмен на уход Пашиняна Москва предложит свои услуги в урегулировании конфликта, а если он зайдет далеко, то и предоставит военную помощь. И тогда Армения станет протекторатом только не турецким, а российским", - отмечает Зубов.

Ученый высказал убеждение, что даже если Пашиняну сейчас удастся удержать власть, то переговоры о будущем Карабаха надо начинать незамедлительно.

"Жить с револьвером у виска Армения спокойно не сможет, да и путь к будущей азербайджанской демократии лежит через настоящее урегулирование Карабахской проблемы, урегулирование, которое не даст оснований для ликования ни одной из сторон, но принесет мир на Южный Кавказ", - подытожил Зубов.

Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов.

Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".