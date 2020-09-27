Просил помощи? Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным из-за вспыхнувшего конфликта в нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов.

Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".