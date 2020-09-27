Война в Нагорном Карабахе: Зеленскому подсказали, какую позицию должна занять Украина

Политолог Алексей Голобуцкий и историк Олег Однороженко поделились мнением о происходящем в Нагорном Карабахе и о том, каким образом должно реагировать Украина.

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, между Арменией и Азербайджаном происходит новый виток войны и отмечает роль Турции в происходящем.

"В частности, в воинских частях Азербайджана оказалась масса турецкого вооружения, "случайно оставленного" после последних совместных учений", - сказано в сообщении в его Телеграм-канале.

"То есть, пока Кремль отвлекся на аншлюс Беларуси и организационные вопросы перехода половины Украины под контроль прокремлевских партий в ходе местных выборов, некоторые этим решил воспользоваться", - сказано в сообщении.

Политолог отмечает, что для Украины это "полезно", так как "в наших стратегических интересах любые события, если это займет Кремль хоть на некоторое время и отвлечет от нас".

Он также отметил, что сейчас как раз тот самый случай, когда потребности Украины имеют приоритет над потребностями других стран.

Голобуцкий также отметил реакцию отечественного МИД, назвав ее "идеальной" и таковой, которую Украина может сейчас себе позволить.

"Относительно реакции Зеленского и Офиса президента - в интересах Украины, чтобы власть как можно дольше удерживалась от реакции, а потом смогла выдать также наиболее общую и нейтральную реакцию изо всех возможных. При другом уровне компетентности президента можно было бы рассчитывать на какие-то дивиденды от тонкой дипломатической игры с привлечением наших союзников. По имеющейся ситуации "не станет хуже" - лучшие перспективы", - отметил он.

В свою очередь, историк Олег Однороженко высказал мнение, что "декларируемая цель - "восстановление территориальной целостности" Азербайждана, на самом деле - полный геноцид и выселение армянского населения из этой исконной этнической территории".

"Наши узколобые "политаналитики" любят проводить параллели между Нагорным Карабахом и Донбассом, не понимая того, что современная Армения и НКР это жалкие остатки армянской этнической территории, которая сократилась до минимума вследствие геноцида армян со стороны мусульманских соседей", - написал он в Facebook.

По его мнению, разговоры о восстановлении территориальной целостности Азербайждана являются пропагандой продолжения геноцида армян "на территории, которая никогда не была азербайджанской".

"Армения и НКР находятся в чрезвычайно сложных условиях. Они лишены союзников, ведь РФ самом деле играет на два фронта - подыгрывая Азербайджану и продавая ему оружие, она пытается сохранить контроль над обеими странами. Армяне значительно уступают в экономических, военных и человеческих ресурсах Азербайджану, и тем более - Турции, руководство которой грезит окончательным решением армянского вопроса", - считает историк.

"В этих условиях Украина, ее государственное руководство и общественные активисты должны если не поддерживать близкую нам исторически и культурно Армению, то хотя бы сохранять нейтралитет, выступить третьей стороной, призывать к деэскалации конфликта. Но в любом случае - не становиться на сторону Азербайджана, ссылаясь на глупые "аналогии" с Донбассом, и становясь таким образом соучастниками этнических чисток в Нагорном Карабахе", - подытожил он.

Как известно, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия.