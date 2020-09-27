Бои в районе Нагорного Карабаха: что говорят об этом в мире

27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия, в результате которых пострадали военные и мирные жители.

Европейский союз призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня.

"Возврат к переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий необходимо срочно", - сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой ЕС.

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама призвал к безотлагательной деэскалации ситуации.

"Я настоятельно призываю всех участников немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока число человеческих жертв в этом конфликте не увеличилось", - сказал Рама.

Он также выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате вспышки насилия.

Министерство иностранных дел Украины также призвало стороны вернуться к диалогу.

"МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении МИД, размещенном в Твиттере ведомства.

Также к немедленному прекращению огня призвало и МИД Франции.

"Франция глубоко обеспокоена крупномасштабными столкновениями, происходящими в Нагорном Карабахе, и сообщениями о жертвах, особенно среди гражданского населения… В качестве сопредседателя Минской группы Франция вместе со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свою приверженность достижению долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров", - сообщает пресс-служба ведомства страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь выступил со словами в поддержку Азербайджана.

"Армения еще раз продемонстрировала, что она является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями. Международное сообщество, которое не может дать необходимую адекватную реакцию на агрессию Армении, еще раз демонстрирует политику двойных стандартов. Минское трио, которое в течение почти 30 лет поддерживало свою небрежную позицию, к сожалению, не ориентировано на решение конфликта", - утверждает Эрдоган.

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. Уже есть первые погибшие и раненые среди гражданского населения.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".