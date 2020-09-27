Война в Нагорном Карабахе: появилось видео ударов по танкам Азербайджана

Ереван заявляет, что объявил военное положение и мобилизацию. Баку сообщает, что идут ожесточенные бои.

Сегодня, 27 сентября, в Нагорном Карабахе военные противостояния вспыхнули с новой силой.

На границе Азербайджана и Армении снова возобновились бои.

Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Решением правительства в Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация", – написал Пашинян.

Кроме того, в Карабахе объявили военное положение. А в результате обстрелов повреждения объекты инфраструктуры и есть первые погибшие мирные жители - ребенок и женщина.

Оборонное ведомство Армении сообщает, что подразделения военных сил Армении движутся в сторону границы с Азербайджаном.

Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанских танков.

Позже появилось еще одно видео, где подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили еще 2 танка Т-72 "Аслан".

В свою очередь, Баку отвечает противнику, нанося вооруженные удары.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"Сегодня утром ВС Армении с различных направлений обстреляли наши населенные пункты. Азербайджанская армия в настоящее время наносит удары по военным позициям противника. В результате этих ударов из строя вышло большое количество военной техники противника", - сообщил азербайджанский лидер.

Как сообщалось, сегодня стало известно о возобновлении вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье, где происходит вооружений конфликт между азербайджанцами и армянами. В начале 90-х эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.