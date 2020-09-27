Война в Нагорном Карабахе: появилось видео ударов по танкам Азербайджана

Сегодня, 27 сентября, в Нагорном Карабахе военные противостояния вспыхнули с новой силой.
На границе Азербайджана и Армении снова возобновились бои.
Правительство Армении объявило всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Решением правительства в Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация", – написал Пашинян.
Кроме того, в Карабахе объявили военное положение. А в результате обстрелов повреждения объекты инфраструктуры и есть первые погибшие мирные жители - ребенок и женщина.
Оборонное ведомство Армении сообщает, что подразделения военных сил Армении движутся в сторону границы с Азербайджаном.
Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанских танков.
Позже появилось еще одно видео, где подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили еще 2 танка Т-72 "Аслан".
В свою очередь, Баку отвечает противнику, нанося вооруженные удары.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.
"Сегодня утром ВС Армении с различных направлений обстреляли наши населенные пункты. Азербайджанская армия в настоящее время наносит удары по военным позициям противника. В результате этих ударов из строя вышло большое количество военной техники противника", - сообщил азербайджанский лидер.
Как сообщалось, сегодня стало известно о возобновлении вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах - регион в Закавказье, где происходит вооружений конфликт между азербайджанцами и армянами. В начале 90-х эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.