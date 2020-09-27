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Азербайджан показал первое видео удара по позициям Армении

Азербайджан показал первое видео удара по позициям Армении
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф
Минобороны Азербайджана показало на видео кадры поражения позиций ВС Армении.

Также в военном ведомстве сообщили, что военные взяли под контроль семь поселений в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку были взяты селения Физулинского и Джебрильского районов.

"Боевые операции продолжаются", - заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

В свою очередь в пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что утверждения Минобороны Азербайджана о взятии под контроль населенных пунктов в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.

"Это очередная провокация азербайджанской пропаганды", - добавила она.

Напомним, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. Уже есть первые погибшие и раненые среди гражданского населения.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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