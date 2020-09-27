Пашинян сделал громкое заявление о независимости Нагорного Карабаха

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.

Об этом в воскресенье заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил он.

В свою очередь спикер президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в комментарии Aljazeera заявил, что их цель заключается в возвращении всей территории Нагорного Карабаха

Гаджиев добавил, что Армения должна "покинуть оккупированные территории, чтобы конфликт прекратился".

"Тридцать лет мы страдаем от военной оккупации Армении", – добавил он.

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. Уже есть первые погибшие и раненые среди гражданского населения.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 14 раненых мирных гражданах.

Заместитель министра обороны Армении заявил, что по предварительным данным, 16 армянских военных погибли, более 100 ранены.

Подробнее о конфликте между Арменией и Азербайджаном читайте в материале "Телеграф".