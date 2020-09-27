Скачать
Воскресенье, 27.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Выход Галушко из партии "Слуга народа": выяснились новые детали
Выход Галушко из партии "Слуга народа": выяснились новые детали
Брат-близнец соперника Деревянченко убийственным ударом нокаутировал чемпиона мира (Видео)
Брат-близнец соперника Деревянченко убийственным ударом нокаутировал чемпиона мира (Видео)
Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу
Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу

Пашинян сделал громкое заявление о независимости Нагорного Карабаха

Пашинян сделал громкое заявление о независимости Нагорного Карабаха
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.

Об этом в воскресенье заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил он.

В свою очередь спикер президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в комментарии Aljazeera заявил, что их цель заключается в возвращении всей территории Нагорного Карабаха

Гаджиев добавил, что Армения должна "покинуть оккупированные территории, чтобы конфликт прекратился".

"Тридцать лет мы страдаем от военной оккупации Армении", – добавил он.

Бои в районе Нагорного Карабаха: что говорят об этом в мире

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. Уже есть первые погибшие и раненые среди гражданского населения.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 14 раненых мирных гражданах.

Заместитель министра обороны Армении заявил, что по предварительным данным, 16 армянских военных погибли, более 100 ранены. 

Подробнее о конфликте между Арменией и Азербайджаном читайте в материале "Телеграф".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выход Галушко из партии "Слуга народа": выяснились новые детали
02 Известный украинский журналист умер от рака
03 На госТВ Беларуси показали правду об избиении протестующих (видео)
04 Снег, потоп и поваленные деревья: в Украине разгулялась непогода (фото, видео)
05 Манчестер Юнайтед забил победный гол после финального свистка и его засчитали (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Азербайджан показал первое видео удара по позициям Армении
Азербайджан показал первое видео удара по позициям Армении
Известный украинский журналист умер от рака
Известный украинский журналист умер от рака
Противников Лукашенко разгоняют слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (Фото, Видео)
Противников Лукашенко разгоняют слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (Фото, Видео)
Невеста Остапчука похвасталась яркими фото девичника
Невеста Остапчука похвасталась яркими фото девичника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь